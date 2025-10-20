Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз не зосереджує увагу на зустрічі американського та російського лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка має відбутись у Будапешті та не зацікавлений, аби цей саміт приніс мир.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС в Люксембурзі 20 жовтня.

За словами міністра, його європейські колеги "перебувають у стані воєнного психозу", а звістка про зустріч Трампа і Путіна в угорській столиці викликала "певне занепокоєння".

"Я б описав явище, яке панувало тут у зв'язку з мирним самітом у Будапешті як розгубленість, безпорадність, роздратування і жалюгідні спроби приховати все це... Кульмінацією цього стало висловлювання одного з моїх колег, що не має значення, яке рішення буде прийнято в Будапешті, адже стратегічні рішення приймаються за столом Євросоюзу... Ситуація така, що ЄС і далі не зосереджується на тому, щоб зустріч американських і російських президентів була успішною", — сказав Сійярто.

Очільник угорської дипломатії також вважає, що значна частина європейських політиків "зробить все", що від них залежить, аби завадити проведенню цієї зустрічі.

"Вони не зосереджують свою увагу на цьому і не зацікавлені в тому, щоб мирна зустріч у Будапешті дійсно принесла мир. І з сьогоднішніх виступів я мушу зробити висновок, що значна частина європейських політиків зробить дуже багато, навіть все, що від них залежить, аби завадити проведенню цієї зустрічі", — сказав Сійярто.

Він також наголосив, що замість того аби "радіти новій американсько-російській зустрічі на вищому рівні" та зробити ще один крок у напрямку миру, європейські політики нібито продовжують підтримувати продовження війни в Україні. Окрім цього Сійярто поінформував, що у вівторок, 21 жовтня, полетить до Вашингтона, проте не назвавши мету візиту та з ким він там зустрінеться.

Як передає кореспондентка Суспільного, своєю чергою на пресконференції за підсумками Ради ЄС глава європейської дипломатії Кая Каллас запевнила, що Євросоюз хоче, щоб війна РФ проти України закінчилась. Водночас вона вважає, що американсько-російські зустрічі без участі Києва та країн Європи не дадуть жодних результатів.

"Я думаю, що наш курс тут дуже, дуже чіткий. Наша позиція полягає в тому, що ми маємо змусити Росію також прагнути миру. І саме тому ми працюємо, намагаючись переконати наших союзників по всьому світу, що ці зустрічі не дадуть жодних результатів, якщо Україна чи Європа не братимуть у них участі", — сказала Каллас.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.