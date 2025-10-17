Трамп заявив про "значний прогрес" у співпраці з Зеленським

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським назвав його "сильним лідером", зазначивши, що вони "дуже добре ладнають". Трамп заявив, що вони разом із Зеленським досягнули значного прогресу в питанні завершення війни.

Про це він заявив під час відкритої для преси частини зустрічі у Білому домі.

Також американський лідер повідомив, що напередодні, 16 жовтня, провів "важливу розмову" з лідером Кремля Путіним, деталі якої обговорить із Зеленським. Трамп висловив оптимізм, заявивши, що "справи йдуть досить добре", і наголосив на бажанні завершити війну, яку його адміністрація "успадкувала" від попередника Джо Байдена.

"Ми успадкували це і хотіли б подивитися, чи зможемо ми це закінчити, завершити. Ми хочемо, щоб це закінчилося. Загинуло так багато людей", — сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом повідомив, що напередодні провів переговори з представниками енергетичних та оборонних компаній США. Головними темами були допомога українській інфраструктурі та посилення протиповітряної оборони.

Зеленський також розповів, що 16 жовтня зустрівся з керівниками великих американських енергетичних компаній для обговорення допомоги Україні після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Вчора я мав чудову нагоду зустрітися з великими американськими енергетичними компаніями та їхніми керівниками, щоб допомогти нам після всіх цих російських атак на нашу інфраструктуру", — зазначив він.

Також глава держави розповів, що за сприяння команди президента США відбулися зустрічі з американськими оборонними компаніями.

"Ми мали зустрічі з хорошими військовими компаніями. Ми говорили про протиповітряну оборону, і я хочу поділитися з вами деталями про те, де ми зараз знаходимося", — додав Зеленський, звертаючись до Трампа.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.