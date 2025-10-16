По всій Україні надвечір запровадили екстрені відключення світла; президент США Дональд Трамп заявив, що Індія не купуватиме нафту в Росії, а Україна хоче піти в наступ на полі бою; вже 17 держав НАТО вирішили долучитися до програми зброї для України PURL; Євросоюз обговорив дорожню карту оборонної готовності — Суспільне зібрало найважливіші новини на ранок четверга, 16 жовтня.

Екстрені відключення світла

Увечері 15 жовтня через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України у всіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей) були застосовані аварійні відключення електроенергії. На Чернігівщині ж обленерго застосовувало три черги погодинних відключень. Укренерго закликало ощадливо споживати електрику. Близько 23:00 відключення скасували в Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині.

Контекст: причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Тоді Росія запустила 465 дронів і 32 ракети по Україні.

17 держав хочуть купувати Україні американську зброю

Як заявив генсек НАТО Марк Рютте за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", Україна отримала зобов'язання від 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). За його словами, понад половина союзників НАТО вже підписали ініціативу PURL, "забезпечуючи цей вирішальний потік підтримки" для України. Міністр оборони України Денис Шмигаль поінформував партнерів про те, що передова лінія на фронті "зараз більш-менш стабілізувалася".

Контекст: 14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів. 18 вересня до України прибуло перше військове обладнання в межах програми PURL.

В ЄС готують дорожню карту оборонної готовності

Євросоюз обговорив майбутню дорожню карту ЄС щодо оборонної готовності. Карта повинна мати чіткі цілі, завдання й конкретні етапи досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року. Колегія комісарів затвердить дорожню карту 16 жовтня, а на наступному засіданні Євроради 23 жовтня її представить Висока представниця ЄС Кая Каллас. Одне з питань обговорення було — як ще більше поглибити співпрацю з Україною.

Контекст: плани ЄС про оборонну готовність з'явилися на тлі порушення БпЛА повітряного простору країн Європи. Каллас зазначила, що для Євросоюзу важливим є питання дронів і того, "як ми насправді захищаємо Європу від атак дронів". 26 вересня ЄС узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу: наземна, дронова та морська "стіни".

Трамп: Індія не купуватиме нафту в Росії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито не збирається надалі купувати нафту в Росії, що давало РФ змогу воювати проти України. "Ми не були раді від того, що він купує російську нафту. Бо це дозволяє Росії продовжувати війну (...) Я хотів би, щоб ця війна зупинилася, тож я не був щасливий від того, що Індія купує нафту. І він мене запевнив сьогодні, що вони більше не будуть купувати російську нафту", — сказав Трамп.

Контекст: в липні Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії., а в серпні — 50% мита на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Президент США називав Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ. 19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США.

Україна хоче піти в наступ — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ на полі бою з Росією. Трамп додав, що невдовзі розмовлятиме з президентом України Зеленським про війну: "Ми будемо говорити... Вони хочуть піти в наступ. Я зроблю свої висновки щодо цього, але вони б хотіли наступати, знаєте?"

Контекст: відомо, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Він обговорюватиме там серед іншого завершення війни та прохання про далекобійні ракети Tomahawk. Напередодні під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм Трамп знову заявив, що він розчарований Путіним.