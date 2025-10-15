Міністр оборони США Піт Гегсет попередив, що Сполучені Штати та союзники змусять Росію платити за продовження агресії, якщо війна в Україні не припиниться.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного.

Гегсет зазначив, що європейські лідери надсилають Росії чіткий сигнал, що зараз "саме час покласти край цій трагічній війні, зупинити непотрібне кровопролиття та досягти миру".

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, тоді Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Росії втрати за її продовження агресії. Якщо ми повинні зробити цей крок, Міністерство війни США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати", — сказав він.

Очільник Пентагону зазначив, що США вважають найефективнішими стримувальними факторами російської агресії "смертоносне, боєздатне НАТО" під керівництвом Європи, а також боєздатну українську армію, здатну захистити себе і таким чином продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО

"Знову ж таки, мир через силу. Під непохитним керівництвом президента Трампа і зокрема разом з нашими європейськими союзниками ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися", — сказав він.