Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ на полі бою з Росією.

Про це він сказав 15 жовтня на пресконференції з директором ФБР Кешем Пателем у Білому домі.

Трамп сказав, що невдовзі розмовлятиме з президентом України Зеленським про війну.

"Ми будемо говорити... Вони хочуть піти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але вони б хотіли наступати, знаєте?" — зазначив американський лідер, спілкуючись із журналістами.

Він додав, що все, що Сполучені Штати хочуть від лідера Кремля Володимира Путіна — це щоб він припинив убивати українців і росіян.

Трамп назвав дані, що Росія за час повномасштабного вторгнення втратила 1,5 мільйона людей, "переважно солдатів".

Напередодні під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм Трамп знову заявив, що він розчарований Путіним. Також президент повідомив, що під час зустрічі з Зеленським 17 жовтня вони говоритимуть про зброю, зокрема й про далекобійні ракети Tomahawk, на які в Києва є запит до США.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського 17 жовтня

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Уже сьогодні, 15 жовтня, Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.