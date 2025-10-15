Рютте: вже 17 держав НАТО купуватимуть американську зброю для України

За підсумками зустрічі у форматі Рамштайн Україна отримала зобов'язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми PURL .

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на спільному брифінгу з українським міністром оборони Денисом Шмигалем.

За його словами, понад половина союзників НАТО вже підписали ініціативу PURL, "забезпечуючи цей вирішальний потік підтримки" для України.

"Ми розпочали її реалізацію з шести союзників, які приєдналися до PURL: Нідерландів, Німеччини, Канади, Швеції, Норвегії та Данії. Але після сьогоднішньої зустрічі до нас приєдналася більше як половина всіх союзників, тобто понад 17 союзників, які тепер беруть участь в Ініціативі PURL", — сказав генсек НАТО.

Шмигаль своєю чергою заявив, що Україна готується до дуже суворої і важкої зими.

"Путін продовжуватиме свій терор, продовжуватиме знищувати наші енергетичні об'єкти, нашу цивільну інфраструктуру, тому нам потрібно більше перехоплювачів, і саме це сьогодні було головним предметом нашої уваги. Нам потрібно виробляти українські дрони, щоб створити зону ураження, створити стіну з дронів тут, в Україні, а потім розширити це на східному фланзі НАТО, східному фланзі Європи, тому сьогодні ми також обговорили цю можливість", — сказав він.

За словами Шмигаля, він поінформував партнерів про те що передова лінія на фронті "зараз більш-менш стабілізувалася".

"Ми також продовжуємо нашу співпрацю в більш скоординованому форматі. Ми просимо НАТО взяти участь у координації разом із Великою Британією, разом із Німеччиною, тому я вірю, що після цієї зустрічі ми матимемо дуже хороші результати", — сказав міністр.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.