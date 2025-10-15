У всіх областях України застосовані екстрені відключення світла

Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України у всіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

На Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.

"В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

У компанії накликали споживачів, у яких є електроенергія, ощадливо її використовувати.

Масований удар РФ по Україні 10 жовтня

Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомляли у Повітряних силах, загалом у ніч на 10 жовтня РФ запустила по Україні 465 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також ударила 32 ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 405 БПЛА та 15 ракет. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.