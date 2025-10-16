У справі детектива НАБУ Магомедрасулова продовжили досудове розслідування

Печерський районний суд Києва 15 жовтня продовжив досудове розслідування у справі Руслана та Сентябра Магамедрасулових до 21 січня 2026 року.

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Суд у справі Магамедрасулових мав на меті вирішити питання про продовження строків досудового розслідування. Цей термін триватиме до 21 січня наступного року. За цей час обвинувачення має завершити розслідування і, зокрема, провести низку експертиз. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 23 вересня Апеляційний суд Києва залишив детектива Магамедрасулова під вартою.

Що відомо про підозри Магамедрасуловим

Служба безпеки України разом з Офісом генпрокурора 21 липня одночасно влаштувала десятки обшуків у працівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Того ж дня СБУ оголосила підозри в злочинах проти нацбезпеки двом представникам НАБУ — керівнику регіонального відділу Руслану Магамедрасулову й таємному працівнику Віктору Гусарову.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ й САП, зокрема, посилаючись на вплив на ці відомства Росії. Через масові протести й засудження Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів.

Однак Гусаров, Магамедрасулов та його 65-річний батько Сентябр досі перебувають під арештом. Їх підозрюють у нібито продажу технічних конопель представникам сектора економіки Росії.

СБУ стверджує, що Руслан Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько Сентябр.

Батько та син не визнають провини, а Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

Раніше Суспільне детальніше писало про цю справу.

А ще 16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За версією слідства, детектив НАБУ нібито використовував свої зв’язки та службовий вплив та вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.