В Євросоюзі обговорили майбутню дорожню карту щодо готовності до оборони. Одне з питань — як ще більше поглибити співпрацю з Україною. Плани ЄС про оборонну готовність з'явилися на тлі зальотів БпЛА в країни Європи.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Рада з питань закордонних справ за участю міністрів оборони Євросоюзу провела обговорення майбутньої дорожньої карти ЄС щодо оборонної готовності. Карта повинна мати чіткі цілі, завдання й конкретні етапи досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Колегія комісарів затвердить дорожню карту в четвер, 16 жовтня, а на наступному засіданні Євроради 23 жовтня її представить Висока представниця ЄС Кая Каллас.

Обговорення в Раді було зосереджено, зокрема, на таких питаннях:

як якомога швидше та ефективніше усунути недоліки у військовому потенціалі;

на яких загальноєвропейських флагманських проєктах слід зосередити час і ресурси;

як ще більше посилити співпрацю з Україною.

Коментуючи дорожню карту, Каллас зазначила, що для Євросоюзу важливим є питання дронів і того, "як ми насправді захищаємо Європу від атак дронів".

"Кожній державі-члену зрозуміло, що дрони можуть з'явитися з будь-якого місця. Я щойно повернулася з України, і ми можемо багато чого навчитися у них. Я також відвідала заводи з виробництва дронів оборонної промисловості. Ми можемо знизити витрати на закупівлю [та] скоротити терміни закупівлі, якщо ми дійсно співпрацюватимемо з українцями в цьому питанні", — сказала глава європейської дипломатії.

Коли в ЄС вперше говорили про захист від дронів, що порушують повітряний простір європейських держав, то йшлося про східний фланг. Але, наголошує Кая Каллас, інші держави-члени на власному досвіді зрозуміли, що дрони можуть також злітати з кораблів, тож становлять ризик не лише для Східної Європи, а й для південних держав-членів.

"Тож зараз ми фактично говоримо про всю Європу, коли йдеться про захист від дронів. (...) Я думаю, що всі зрозуміли: загроза існує для кожної держави-члена, і ми повинні мати план на цей випадок", — додала дипломатка.

Водночас плани дорожньої карти не дублюватимуть роботу НАТО, а доповнюватимуть Альянс. Наприклад, Європа може допомогти державам-членам у реалізації спільних флагманських проєктів із оборонних закупівель.

Нагадаємо, 26 вересня ЄС узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська "стіни" — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження та можливості перехоплення безпілотників.