РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України

Уночі 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.
Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
"У ці хвилини росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", — зазначила вона.