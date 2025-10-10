Перейти до основного змісту
РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України
Надія Собенко
Вікна житлового будинку освітлюються під час відключення електроенергії після того, як критично важлива цивільна інфраструктура постраждала внаслідок російських військових атак у Чернігівській області на тлі нападу Росії на Україну, у Чернігові , Україна, 2 жовтня 2025 року. REUTERS/Yan Dobronosov

Уночі 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"У ці хвилини росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", — зазначила вона.

