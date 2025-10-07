Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпосланнику Річарду Гренеллу припинити контакти з Венесуелою. Штати готові на загострення з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро через наркотрафік.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на коментарі неназваних американських чиновників.

У понеділок, 6 жовтня, посадовці сказали NYT, що минулого четверга, 2 жовтня, під час зустрічі з вищими військовими керівниками Трамп зателефонував Гренеллу й доручив йому припинити будь-які дипломатичні контакти з Венесуелою, включно з перемовинами з президентом Мадуро.

До того Гренелл очолював переговори з Мадуро та іншими високопоставленими венесуельськими чиновниками.

"Трамп розчарувався тим, що Мадуро не погодився на вимоги США добровільно відмовитися від влади, а також тим, що венесуельські чиновники продовжують наполягати на тому, що вони не причетні до наркотрафіку", — ідеться в матеріалі New York Times.

Представник Білого дому заявив, що Трамп готовий використати "всі засоби американської влади", щоб запобігти потраплянню наркотиків до США. Білий дім розглядає навіть такі плани, що спрямовані на усунення Мадуро від влади.

Раніше Мадуро запропонував Штатам провести прямі переговори з Гренеллом, а Трамп під час промови на відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку пригрозив "знищенням" наркоторговцям, зокрема венесуельським.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.