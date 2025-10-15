Меморандуми та пакети допомоги: підсумки засідання "Рамштайн"

У Брюсселі (Бельгія) 15 жовтня відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій країни-партнери погодили нові кроки для посилення обороноздатності України.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Основні підсумки зустрічі:

Координація допомоги. Формат "Рамштайн" залишається ключовою платформою міжнародної співпраці у військовій підтримці України. Українська сторона закликала партнерів до рішучих дій для посилення тиску на Росію.

Новий пакет PURL. Швеція, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія та Словенія оголосили про внески до нового пакета допомоги. Кошти дозволять закуповувати озброєння, необхідне для збереження життів.

Перед засіданням генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував, що до програми PURL долучаться "багато країн".

"Програма, в рамках якої США знову надають Україні необхідну, летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками по НАТО, вже виділила понад 2 мільярди доларів. І в мене є всі підстави припускати, що сьогодні багато інших країн приєднаються", — сказав він.

Дронові програми

Україна планує виробити до 20 мільйонів FPV, ISR та інших безпілотників у 2026 році за умови міжнародного фінансування.

Велика Британія цього року надасть Україні 85 тисяч дронів і продовжить співпрацю у сфері дронів-перехоплювачів.

Меморандуми про співпрацю

Підписано меморандум з Німеччиною про зміцнення оборонної взаємодії. Окремо узгоджено меморандум у межах Північно-Балтійської ініціативи щодо навчання та оснащення українських військових на рівні бригади на території Польщі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що Берлін виділить Україні додаткові 2 мільярди євро, про які раніше заявляли.

Протиповітряна оборона

За словами Шмигаля, Україна звернулася до партнерів із проханням про зимовий пакет ППО — достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту цивільного населення й критичної інфраструктури.

Окрім того, Данія оголосила про пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда крон. Частина коштів — 400 мільйонів — буде спрямована на навчання українських військових.

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що найефективнішим стримуванням для РФ є боєздатне, кероване Європою НАТО та українська армія, здатна захистити себе й кордони Альянсу.

Зустріч у форматі "Рамштайн" організували міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус. Українська сторона наголосила, що мир має бути справедливим і тривалим, а його гарантією є міжнародна солідарність.