Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд крон

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда крон. Частина коштів — 400 мільйонів — буде спрямована на навчання українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

У пакет також входять ініціативи у морській сфері, технічне обслуговування танків, постачання пального та підтримка програм реабілітації, що здійснюються під егідою НАТО.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що допомога охоплює різні напрями — від морського обладнання до підготовки українських військових. За його словами, ці заходи мають посилити обороноздатність України.

Крім того, ще 1,6 мільярда крон Данія спрямує через фонд для України на закупівлю безпілотників, боєприпасів та техніки в української оборонної промисловості.

Загалом, за даними міністерства, з 2022 по 2028 рік Данія виділила на військову підтримку України близько 70,3 мільярда крон.