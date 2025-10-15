Уряд Норвегії 15 жовтня представив проєкт державного бюджету на 2026 рік, в якому закладено 70 мільярдів норвезьких крон (5,9 млрд євро) на військову підтримку України.

Про це йдеться у пресрелізі норвезького Міноборони.

Так, пріоритетами у бюджеті на наступний рік уряд країни визначив безпеку і готовність до надзвичайних ситуацій.

"В оборонному бюджеті це знаходить відображення у двох основних заходах: подальше зміцнення збройних сил, відповідно до довгострокового плану, і продовження надання значної військової підтримки Україні", — зазначили оборонному відомстві Норвегії.

Також уряд країни пропонує збільшити оборонний бюджет на 4,2 мільярда норвезьких крон (360 млн євро) у 2026 році для реалізації довгострокового плану для оборонного сектора.

Окрім цього, пропонується продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року у межах програми Нансена, із загальним бюджетом 85 мільярдів крон у 2026 році, з яких 70 мільярдів передбачається на військову допомогу.

Загалом запропонований урядом оборонний бюджет у загальній сумі 180 мільярдів норвезьких крон на 2026 рік передбачає витрати на оборону у 3,4% ВВП.

9 жовтня Україна та Норвегія підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку оборонних інновацій. Він передбачає запуск спільної програми Brave-Norway з бюджетом 20 у мільйонів євро.