Британія відправила Україні на фронт 85 тисяч дронів за пів року

Велика Британія за 6 місяців 2025 року поставила Україні понад 85 000 військових дронів. Найближчим часом з Україною також підпишуть контракт на 35 тисяч систем перехоплення БпЛА.

Про це 14 жовтня повідомив уряд Сполученого Королівства.

На урядовому сайті нагадали, що цьогоріч Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 800 млн доларів) для прискорення постачання дронів для ЗСУ. Направили зокрема десятки тисяч FPV-дронів, що нині вирішальні на лінії вогню.

Міністр оборони Джон Гілі прокоментував оновлені дані щодо БпЛА: "На небезпечну ескалацію Путіна в Україні та по всій Європі ми маємо відповісти збільшенням виробництва безпілотників та посиленням протиповітряної оборони НАТО".

Нагадаємо, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для цього Лондон і Київ підписали угоду, яка стала продовженням розвитку промислової співпраці.

Коаліція з протидії безпілотникам, яку Британія очолює спільно з Латвією, також використовує гроші від низки країн для закупівлі сучасних дронів-перехоплювачів для захисту від іранських БпЛА типу Shahed.

"Перехоплювачі зараз проходять випробування на полі бою, і очікується, що Коаліція з протидії безпілотникам найближчим часом укладе нові контракти на постачання Україні додаткового обладнання, зокрема близько 35 000 нових систем перехоплення протягом найближчих місяців", — серед іншого написано в пресрелізі британського уряду.

10 жовтня державний міністр з питань збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що "сотні" ракет ППО доправлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну.

А вже наступного дня міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що Київ і Лондон підписали заяву про наміри щодо програми LYRA, яка передбачає партнерство обох держав у сфері озброєнь і технологій для поля бою.