Міністр війни США Піт Гегсет під час зустрічі у форматі "Рамштайн" наголосив, що для стримування російської агресії критично важливі боєздатна українська армія та сильне НАТО під керівництвом європейських союзників.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Піт Гегсет зазначив, що найефективнішим стримуванням російської агресії є:
- По-перше, смертоносне, боєздатне та кероване Європою НАТО;
- По-друге, боєздатна, надійна українська армія, здатна захистити себе та продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО.
Він додав, що принцип "мир через силу" залишається ключовим для завершення війни в Україні.
"Під непохитним керівництвом президента Трампа і, зокрема, з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися", — сказав Гегсет.
Очільник Пентагону закликав союзників продовжувати фінансування ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), що дозволяє європейським країнам оплачувати американське озброєння для України, включно з високотехнологічними системами ППО, артилерією, протитанковою зброєю та боєприпасами.