Шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

Про це сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 15 жовтня.

"Швеція готова робити більше. Ми підготували другий пакет (військової допомоги — ред.) разом з Норвегією й Данією. Швеція виділила на це 250 млн євро, і ми готові на подальші пакети", — сказав міністр.

Йонсон зазначив, що триває діалог, зокрема між країнами Балтії та Північної Європи щодо розподілу фінансового навантаження у питанні підтримки України. Він назвав це "критично важливим", оскільки зараз, на його думку, спостерігається "неправильна траєкторія" у цьому питанні.

Очільник шведського Міноборони зауважив, що партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України.

"Ми також не виключаємо можливості щодо (передачі Україні – ред.) літаків Gripen. Ми перебуваємо в діалозі з українською стороною, яка проявляє сильний інтерес до них", — сказав Йонсон.

Йонсон також зауважив, що Стокгольм спочатку хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати винищувачами F-16, а згодом зосередитися на літаках Gripen.

На його думку, контроль над відразу трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр відмітив, що робота західних літаків в небі України значно посилило українську ППО.

Ще у березні 2025 року у Міноборони заявляли, що передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890, про яку повідомлялося торік у травні, не відстає від графіка, а терміни поставки пов'язані з підготовкою певних модифікацій F-16.