Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до програми PURL із закупівлі американського озброєння коштом союзників по блоку для потреб Збройних сил України долучаться "багато країн".

Про це він сказав перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 15 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

"Це ця нова програма (йдеться про PURL — ред.), яку ми запустили лише у серпні. Програма, в рамках якої США знову надають Україні необхідну, летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками по НАТО, вже виділила понад 2 мільярди доларів. І в мене є всі підстави припускати, що сьогодні багато інших країн приєднаються", — сказав він.

Очільник Пентагону Піт Гегсет також висловив очікування, що до PURL долучиться більше країн.

"Що вони придбають ще більше (озброєнь — ред.), щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту", — додав він.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.