Міністр оборони України Денис Шмигаль під час засідання Контактної групи з питань оборони України 15 жовтня закликав партнерів профінансувати половину оборонних видатків на суму 60 млрд доларів.

Про це йдеться у публікації Шмигаля в Telegram-каналі.

Він наголосив на необхідності фінансування оборонних потреб України, закликавши партнерів покрити 60 млрд доларів — половину від запланованих видатків. За його словами, оптимальним шляхом для цього є виділення європейськими країнами щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Ще одним можливим рішенням він назвав надання позики коштом заморожених російських активів.

Окремо міністр зупинився на потребі у дронах для утримання лінії фронту, зазначивши, що першочергова потреба у фінансуванні становить понад 4 млрд доларів. Він додав, що за умови надання необхідних коштів Україна зможе у 2026 році виробити до 10 мільйонів дронів. Шмигаль підкреслив, що українські Deep strike безпілотники вже дозволяють асиметрично реагувати на російські удари, що призвело до дефіциту бензину у противника на рівні до 20%.

Також Денис Шмигаль заявив, що напередодні зимового періоду Україна терміново потребуватиме посилення протиповітряної оборони. Йдеться про перехоплювачі, системи ППО, а також зенітні та авіаційні керовані ракети до систем NASAMS, IRIS-T та літаків F-16.