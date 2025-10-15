Німеччина оголосила про додаткову військову допомогу Україні на понад €2 млрд

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що Берлін виділить Україні додаткові 2 мільярди євро, про які раніше заявляли.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. За новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на понад 2 мільярди євро", — сказав Пісторіус.

За його словами, підтримка включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси. Крім того, Німеччина планує передати дві додаткові системи ППО IRIS-T з великою кількістю керованих ракет, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та ручну зброю.

"Водночас ми продовжимо розширювати співпрацю між оборонною промисловістю Німеччини та України", — розповів міністр.

Пісторіус наголосив, що Німеччина також розпочне проєкт з модернізації озброєння, яке вже було передано Україні, для продовження терміну його експлуатації та адаптації до умов війни.

Він додав, що після засідання планується підписати меморандум про співпрацю між оборонною промисловістю України та Німеччини.

18 березня 2025 року Бундестаг схвалив пропозицію Фрідріха Мерца влити до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни. Це розблокувало 3 мільярди євро для України в рамках військової допомоги.

12 червня міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що Німеччина запланувала на 2025 рік 7 мільярдів євро допомоги для України, однак цю суму можуть збільшити ще майже на 2 мільярди євро.