Зеленський: Російський тіньовий флот нараховує понад 500 танкерів

Президент України Володимир Зеленський із посиланням на розвідувальні дані заявив, що тіньовий флот РФ нараховує більш як 500 танкерів, які постачають російську нафту в обхід міжнародних санкцій.

Про це глава держави сказав 8 жовтня, спілкуючись із журналістами, передає кореспондент Суспільного.

"Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами. А також і на безпеку в Європі. Бо саме такі танкери зокрема серед майданчиків для запуску росіянами дронів", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що на борту танкера Boracay, який 30 вересня затримали у Франції, перебували російські спецслужбовці. Інформацію про те, що цей танкер із вантажем сирої нафти розпочав свій шлях з російського Приморська, за словами Зеленського, французьким правоохоронцям передала Служба зовнішньої розвідки України.

Напередодні Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися журналістам, повідомляв: Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій щодо трьох компаній, які надавали підсанкційним танкерам "тіньового флоту" Росії фальшиві прапори.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ці танкери часто змінюють прапори, вимикають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.