Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій щодо трьох компаній, які надавали підсанкційним танкерам "тіньового флоту" Росії фальшиві прапори.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися журналістам.

У документах йдеться, що три організації надали фальшиві прапори Аруби, Кюрасао та Сен-Мартена щонайменше восьми суднам, на які поширюються санкції.

Жодна з трьох територій не фігурує в так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів, а це означає, що вони фактично не надають послуг. У травні Нідерланди попередили Міжнародну морську організацію у циркулярі, що компанії надають "шахрайські сертифікати»" від імені Сен-Мартена.

Запропоновані заходи є частиною останнього пакета санкцій ЄС, який зараз обговорюють держави-члени.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.

3 жовтня на засіданні посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах. Подробиці щодо можливих заходів та обмежень поки що не оприлюднені.