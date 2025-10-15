Увечері 14 жовтня в столиці були перебої з електрикою; в ОБСЄ працюватиме спецпредставниця з питань викрадених та депортованих українських дітей; прем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з главою Мінфіну США Бессентом; Велика Британія за 6 місяців відправила Україні 85 тисяч дронів; на нові обмеження від Пентагону не погодилися 20 редакцій — Суспільне зібрало новини на ранок 15 жовтня.

У Києві частково зникало світло

Увечері 14 жовтня 2025 року у кількох районах Києва на правому березі частково зникло електропостачання, а згодом і вода. У зв'язку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці. Пізніше в енергокомпанії ДТЕК додали, що відключення сталися через аварію на високовольтних лініях. Через перебої з електропостачанням на деяких станціях метро на менш як одну хвилину знизилася напруга — в ці секунди система переходила на резервне живлення.

О 23:10 ДТЕК поінформувало, що енергетики встановили причину аварії в Києві та обіцяють повернути світло в усі оселі впродовж найближчих годин. О пів на дванадцяту КМДА заявила, що енергетики ліквідували пошкодження. Споживачам повертають світло, Київводоканал також нормалізує тиск. Забезпечити повноцінне водопостачання планували протягом 2-3 годин.

В ОБСЄ з'явилася спецпредставниця з питань викрадених українських дітей

Президент Парламентської асамблеї Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Пере Хуан Понс Сампʼєтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадених та депортованих українських дітей. Каріна Едебрінк в ОБСЄ була авторкою звіту про викрадення українських дітей Росією. Едебрінк неодноразово закликала держави-члени ОБСЄ приєднуватися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримувати ініціативу Bring Kids Back UA.

Контекст: уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію. 23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.

Британія відправила Україні на фронт 85 тисяч дронів за пів року

Велика Британія за 6 місяців 2025 року поставила Україні понад 85 тисяч дронів для потреб фронту. Цьогоріч Лондон інвестував майже $800 млн, щоби прискорити постачання безпілотників в Україну. Британський уряд заявив, що Коаліція з протидії безпілотникам найближчим часом укладе нові контракти, аби протягом кількох місяців постачати Україні близько 35 тисяч систем дронів-перехоплювачів.

Контекст: Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для цього Лондон і Київ підписали угоду, яка стала продовженням розвитку промислової співпраці. Коаліція з протидії безпілотникам, яку Британія очолює спільно з Латвією, також використовує гроші від низки країн для закупівлі сучасних дронів-перехоплювачів для захисту від іранських БпЛА типу Shahed.

Свириденко зустрілася з Бессентом

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 14 жовтня зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Глава уряду зазначила, що відколи у вересні запрацював американсько-український Інвестиційний фонд відбудови, залишається ухвалити ще кілька рішень для повного його функціонування. Проте вже плануються потенційні проєкти — першочергово ті, що стосуються критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.

А ще делегації обговорювали, як спільно з партнерами з Європи й з Групи семи Росію можна позбавити важелів впливу на партнерів Києва та лишити без заробітку для подальшої війни. Зокрема припинити прибуток РФ від продажу нафти.

Нагадаємо, Інвестиційний фонд відбудови створений в межах угоди зі США про корисні копалини. Фонд почав роботу 17 вересня. Перший внесок, $75 млн, надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал фонду у $150 млн.

На нові правила для роботи преси в Пентагоні не погодилися 20 медіа

Щонайменше 20 новинних організацій не погодилися на нові правила Пентагону щодо доступу журналістів. Відмовилися Reuters, Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense and Task & Purpose. Їм треба було залагодити акредитацію до вівторка, 14 жовтня. Медіа пояснюють свою відмову свободою преси в США та вже попередили своїх читачів про те, що відтепер, можливо, вони менш вичерпно висвітлюватимуть діяльність армії.

Контекст: 19 вересня Пентагон розіслав у редакції заяву, за якою журналіста можна буде позбавити акредитації, якщо він володіє несанкціонованою інформацією (навіть якщо дані не секретні). 6 жовтня Міноборони США послабило та уточнило обмеження. Кореспондентам не треба отримувати схвалення міністерства перед публікацією матеріалів з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена. Водночас Пентагон сам визначає, чи становить журналіст загрозу безпеці.