Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 14 жовтня зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Обговорили перші проєкти американсько-українського фонду і тиск G7 на Росію та її партнерів.

Про це Свириденко повідомила в себе в соцмережах.

Після того, як у вересні запрацював американсько-український Інвестиційний фонд відбудови, залишається ухвалити ще кілька рішень для повного його функціонування. Прем'єрка зазначила, що, попри це, вже нині формується послідовність етапів потенційних проєктів.

"Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі", — каже вона.

А ще делегації обговорювали, як спільно з партнерами з Європи й з "Групи семи" Росію можна позбавити важелів впливу на партнерів Києва та лишити без заробітку для подальшої війни. Зокрема припинити прибуток РФ від продажу нафти.

"Окремий акцент на санкціях. Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти", — додала Свириденко.

Нагадаємо, Інвестиційний фонд відбудови створений в межах угоди зі США про корисні копалини. Фонд почав роботу 17 вересня. Перший внесок, $75 млн, надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал фонду у $150 млн.

Що відомо про підписання угоди про надра

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство між Україною та США, це "практичний результат" перемовин з Трампом у Ватикані.

Раніше комітет з питань міжнародної політики двічі голосував за винесення законопроєкту про ратифікацію угоди про надра до сесійної зали. Під час другого голосування 7 травня до тексту рішення додали правку, в якій вказано, що "народні депутати не бачили текст двох технічних угод та не несуть за них відповідальність".

Дві технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду щодо угоди про надра. Для їхньої імплементації не потрібна ратифікація парламентом.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.