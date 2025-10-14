В ОБСЄ з'явився спецпредставник з питань викрадених українських дітей

Президент Парламентської асамблеї Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Пере Хуан Понс Сампʼєтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадених та депортованих українських дітей.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський озвучив таку ініціативу минулого тижня на зустрічі із Сампʼєтро.

Каріна Едебрінк — депутатка парламенту Швеції від Соціал-демократичної партії. Як член делегації країни в ОБСЄ вона була авторкою звіту Парламентської асамблеї організації про викрадення українських дітей Росією.

Едебрінк неодноразово закликала держави-члени ОБСЄ приєднуватися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримувати ініціативу Bring Kids Back UA.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.