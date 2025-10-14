Щонайменше 20 новинних організацій не погодилися на нові правила Пентагону щодо доступу журналістів. Їм треба було залагодити акредитацію до вівторка, 14 жовтня.

Про це пише Reuters.

Відмовилися видання:

Associated Press (AP); Reuters; Bloomberg News; The New York Times (NYT); The Wall Street Journal; The Washington Post; CNN; Fox News; CBS; NBC; ABC; NPR; Axios; Politico; The Guardian; The Atlantic; The Hill; Newsmax; Breaking Defense; Task & Purpose.

Наприклад, інформаційне агентство Reuters пояснило відмову, посилаючись на загрозу свободі преси. AP, NYT і консервативна телевізійна мережа Newsmax заявили, що нова політика доступу в оборонне відомство загрожує покаранням за звичайний збір новин, який захищений Першою поправкою до Конституції США.

Всі журналісти мали прийняти нові правила роботи до вівторка, 14 жовтня. Тепер їм можуть відмовити в акредитації. Медіа попередили своїх читачів про те, що відтепер, можливо, вони менш вичерпно висвітлюватимуть діяльність армії.

Міністр оборони Піт Геґсет відреагував на заяву The New York Times, поширивши її на платформі X і додавши емодзі — "махання рукою". Його команда заявила, що журналісти, які до вівторка не визнають політику в письмовій формі, повинні здати перепустки і звільнити свої робочі місця.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл прокоментував відмову 20 видань: "Від них не вимагається погодитися, а лише визнати, що вони розуміють, у чому полягає наша політика. Це викликало у журналістів справжню істерику, і вони почали скаржитися в інтернеті. Ми дотримуємося нашої політики, тому що це найкраще для наших військ і національної безпеки цієї країни".

Що за нові правила для журналістів у Пентагоні

19 вересня Пентагон розіслав у редакції заяву, де від журналістів вимагають зобов'язання не збирати будь-яку інформацію, яка не була прямо дозволена для оприлюднення. Навіть якщо ці дані не є секретними (а більшість інформації Пентагону має певний рівень конфіденційності).

За новими правилами журналіста можна буде позбавити акредитації, якщо він володіє несанкціонованою інформацією.

6 жовтня Міноборони США послабило та уточнило обмеження. За новими правилами, журналістам, які потребують акредитації для роботи в Пентагоні, не треба буде отримувати схвалення міністерства перед публікацією матеріалів з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.

Водночас Пентагон сам визначає, чи становить журналіст загрозу безпеці — це класифікація, яка може призвести до анулювання повноважень медійника.