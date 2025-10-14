Щонайменше 20 новинних організацій не погодилися на нові правила Пентагону щодо доступу журналістів. Їм треба було залагодити акредитацію до вівторка, 14 жовтня.
Про це пише Reuters.
Відмовилися видання:
- Associated Press (AP);
- Reuters;
- Bloomberg News;
- The New York Times (NYT);
- The Wall Street Journal;
- The Washington Post;
- CNN;
- Fox News;
- CBS;
- NBC;
- ABC;
- NPR;
- Axios;
- Politico;
- The Guardian;
- The Atlantic;
- The Hill;
- Newsmax;
- Breaking Defense;
- Task & Purpose.
Наприклад, інформаційне агентство Reuters пояснило відмову, посилаючись на загрозу свободі преси. AP, NYT і консервативна телевізійна мережа Newsmax заявили, що нова політика доступу в оборонне відомство загрожує покаранням за звичайний збір новин, який захищений Першою поправкоюПоправка забезпечує свободу віросповідання, слова, преси, мирних зібрань та право подавати петиції до уряду до Конституції США.
Всі журналісти мали прийняти нові правила роботи до вівторка, 14 жовтня. Тепер їм можуть відмовити в акредитації. Медіа попередили своїх читачів про те, що відтепер, можливо, вони менш вичерпно висвітлюватимуть діяльність армії.
Міністр оборони Піт Геґсет відреагував на заяву The New York Times, поширивши її на платформі X і додавши емодзі — "махання рукою". Його команда заявила, що журналісти, які до вівторка не визнають політику в письмовій формі, повинні здати перепустки і звільнити свої робочі місця.
Головний речник Пентагону Шон Парнелл прокоментував відмову 20 видань: "Від них не вимагається погодитися, а лише визнати, що вони розуміють, у чому полягає наша політика. Це викликало у журналістів справжню істерику, і вони почали скаржитися в інтернеті. Ми дотримуємося нашої політики, тому що це найкраще для наших військ і національної безпеки цієї країни".
Що за нові правила для журналістів у Пентагоні
19 вересня Пентагон розіслав у редакції заяву, де від журналістів вимагають зобов'язання не збирати будь-яку інформацію, яка не була прямо дозволена для оприлюднення. Навіть якщо ці дані не є секретними (а більшість інформації Пентагону має певний рівень конфіденційності).
За новими правилами журналіста можна буде позбавити акредитації, якщо він володіє несанкціонованою інформацією.
6 жовтня Міноборони США послабило та уточнило обмеження. За новими правилами, журналістам, які потребують акредитації для роботи в Пентагоні, не треба буде отримувати схвалення міністерства перед публікацією матеріалів з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.
Водночас Пентагон сам визначає, чи становить журналіст загрозу безпеці — це класифікація, яка може призвести до анулювання повноважень медійника.