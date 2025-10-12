Президент Євроради Кошта представить ЄС на мирному саміті щодо Гази в Єгипті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прийняв запрошення президентів Єгипту — Абдель Фаттаха ас-Сісі та США — Дональда Трампа взяти участь у "Саміті миру в Шарм-ель-Шейху", який відбудеться в понеділок, 13 жовтня.

Про це йдеться на сайті Євроради.

Зазначається, що він представлятиме Європейський Союз на церемонії підписання Близькосхідного мирного плану, який укладатимуть посередники угруповання ХАМАС та американський лідер.

За словами Кошти, перший етап плану, за посередництва США, Єгипту, Катару та Туреччини, має стати "вирішальним кроком для припинення війни в Газі", зокрема для встановлення постійного припинення вогню, звільнення всіх заручників та повного відновлення доступу гуманітарної допомоги до Сектору Гази.

"Довгий шлях до миру починається завтра в Єгипті...Вперше за довгий час з'явилася справжня надія. Надія на звільнення всіх заручників, на припинення вогню та необмежений гуманітарний доступ до Гази. Надія на справедливий та сталий мир і світле майбутнє, засноване на врегулюванні двох держав. Разом ми допоможемо відбудувати Газу та загоїмо рани", — додав Кошта.

Раніше запланований візит президента Євроради до Дубліна та його зустріч із прем’єр-міністром Міхеалом Мартіном будуть перенесені на пізніший термін.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху відбудеться міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". У ньому співголовуватимуть президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та президент США Дональд Трамп, за участю лідерів понад 20 країн.

Метою саміту є припинення війни в секторі Гази, посилення зусиль із встановлення миру та стабільності на Близькому Сході і початок нового етапу регіональної безпеки та стабільності.

Також саміт відвідає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Очікується, що французький лідер виступить із закликом до довготривалого припинення вогню, розширення гуманітарної допомоги населенню Гази та запуску механізмів міжнародного моніторингу.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

7 жовтня у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він пройшов "у позитивній атмосфері".

9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану, повідомив президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що всі ізраїльські заручники будуть "дуже скоро" звільнені з полону ХАМАСу, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Підписання цієї угоди Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру.

Того ж дня, 9 жовтня, головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню" та "постійне припинення вогню" у Секторі Гази.

10 жовтня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, які утримуються у Секторі Гази рухом ХАМАС.