Макрон відвідає Єгипет 13 жовтня, щоб підтримати мирну угоду щодо Гази

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 13 жовтня, прибуде до Шарм-ель-Шейха з офіційним візитом. Метою поїздки є підтримка мирного процесу щодо Гази та демонстрація солідарності Франції з міжнародними зусиллями з припинення війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

У заяві йдеться, що візит Макрона приурочений до проведення "Саміту миру в Шарм-ель-Шейху", який спільно очолюють президент США Дональд Трамп і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. На саміт зберуться лідери понад 20 країн, щоб обговорити остаточне закріплення домовленостей між Ізраїлем і рухом ХАМАС.

Очікується, що французький президент виступить із закликом до довготривалого припинення вогню, розширення гуманітарної допомоги населенню Гази та запуску механізмів міжнародного моніторингу.

У Парижі підкреслили, що Франція "підтримує будь-які дипломатичні ініціативи, які ведуть до миру, стабільності та безпеки на Близькому Сході".

Візит Макрона до Єгипту стане його першою поїздкою до регіону після оголошення про мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС, укладену за посередництва США, Катару та Єгипту.