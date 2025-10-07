У Єгипті завершився перший раунд переговорів щодо Гази

Перший раунд переговорів між представниками ХАМАС та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі завершився у Єгипті "у позитивній атмосфері".

Про це повідомляють The Times of Israel та Al Jazeera.

За даними медіа, зустріч у курортному місті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі 6 жовтня пройшла "позитивно". Окрім того, розроблена дорожня карта щодо продовження поточного раунду переговорів. До міста прибула ізраїльська делегація для продовження консультацій.

До складу делегації ХАМАС входили лідери ХАМАС Халіл аль-Хайя та Захер Джабарін, два переговірники, які пережили замах Ізраїлю в центрі Дохи, в результаті якого минулого місяця загинуло п'ятеро людей, зазначає Al Jazeera. Представники угрупування зазначили, що продовження бомбардувань Гази створює проблеми для переговорів щодо звільнення полонених.

За повідомленням єгипетського державного видання Al Qahera News, переговори першого дня стосувалися запропонованого обміну полоненими та бранцями, припинення вогню та надходження гуманітарної допомоги до Гази.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт також заявила, що Трамп наполягає на якнайшвидшому обміні ізраїльськими полоненими та палестинськими в'язнями, намагаючись створити "імпульс" для реалізації інших частин свого плану щодо припинення війни в Газі.

"Технічні команди обговорюють це зараз, щоб забезпечити ідеальні умови для звільнення цих заручників", – сказала вона.

Очікується, що Ізраїль та ХАМАС проведуть непрямі переговори щодо деталей пропозиції президента США Дональда Трампа про обмін заручниками та довгострокове припинення вогню.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “початкову лінію відведення” своїх військ у Секторі Гази, і цей план уже передано руху ХАМАС.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.