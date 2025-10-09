Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану — Трамп

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС вночі 9 жовтня підписали перший етап мирного плану.

Про це повідомляє президент США Дональд Трамп у Truth Social.

Трамп уточнив, що всі ізраїльські заручники будуть "дуже скоро" звільнені з полону ХАМАСу, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Підписання цієї угоди Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру.

Американський лідер подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на Близькому Сході.

"До всіх сторін буде справедливе ставлення! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки", — ідеться в публікації президента.

ХАМАС теж підтвердив, що досягнуто угоди про закінчення війни в Газі, виведення ізраїльських військ та обмін заручниками й полоненими. Угруповання звернулося до Трампа та гарантів угоди, аби ті забезпечили виконання Ізраїлем угоди про припинення бойових дій.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів, інформувало, що глава ХАМАС в Газі Халіл аль-Хайя та керівник єгипетської розвідки проводять зустріч, щоб доопрацювати "історичну" угоду щодо Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відреагував на новину від Трампа: "Великий день для Ізраїлю. Завтра я скличу уряд, щоб схвалити угоду та повернути всіх наших дорогоцінних заручників додому (...) З Божою допомогою ми разом продовжимо досягати всіх наших цілей та розширювати мир з нашими сусідами".

А представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі написав у Х, що деталі угоди між Ізраїлем і ХАМАСом будуть оголошені пізніше.

Два дні тому в Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він минув "у позитивній атмосфері".

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.