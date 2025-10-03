ХАМАС відповів Трампу на його мирний план для Гази

Угруповання ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Відповідь надіслали посередникам між урядом США та Сектором Гази. Згідно з відповіддю, ХАМАС погоджується звільнити всіх полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року – як живих, так і мертвих – відповідно до плану обміну, викладеного в пропозиції Трампа.

Також угруповання погодилося передати управління над Сектором Гази уряду Палестини "на основі палестинського національного консенсусу та підтримки арабів та ісламу".

"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", — йдеться у заяві ХАМАС щодо мирного плану президента США.

Та в угрупованні зауважили, що майбутнє Сектора Гази і Палестини вирішуватимуть "в рамках комплексної палестинської національної програми, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок". Одна з умов плану Трампа — відсторонення ХАМАС від урядових позицій у Палестині.

Тим часом голова гуманітарних питань ООН Том Флетчер заявив, що план Трампа щодо Гази "відкриває вікно можливостей" для доставки допомоги в Газу та забезпечення звільнення ізраїльських полонених, які утримуються в Секторі. Про це він написав у соцмережі X.

За словами Флетчера, ООН виділили 170 тисяч тонн харчових продуктів, медикаментів, об’єктів житлової інфраструктури та інших матеріалів, готових до доставки до Гази з усього регіону. Для доставки

Раніше стало відомо, що країни Близького Сходу готові просувати план президента США Трампа щодо завершення воєнних дій Ізраїлю у Секторі Гази, навіть якщо угруповання ХАМАС не погодиться на план.

Країни регіону сподіваються, що підтримуване Іраном угруповання ХАМАС прийме пропозицію США.

Президент Трамп дав ХАМАС час до 5 жовтня для надання відповіді на його пропозицію мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.