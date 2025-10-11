ХАМАС не братиме участі у підписанні угоди про припинення вогню в Газі

Делегація ХАМАС не братиме участь у підписанні угоди про припинення вогню у Секторі Гази.

Про це повідомив політичний лідер ХАМАС Хоссам Бадран, передає Le Monde.

"Ми не будемо присутні. Наш рух діятиме через посередників з Катару та Єгипту", — заявив Хоссам Бадран.

Він також додав, що ХАМАС не погоджується з пунктами мирного плану щодо вигнання представників угруповання з Сектора Гази.

"Лідери ХАМАС у секторі Газа знаходяться на своїй землі, де вони жили, серед своїх сімей та свого народу. Тому для них природно там залишатися. Другий етап переговорів вимагає складніших обговорень і не буде таким простим, як перший", — заявив Хоссам Бадран.

Політичний лідер ХАМАС також заявив, що "палестинський народ боротиметься", якщо воєнна операція Ізраїлю продовжиться у Секторі Гази.

13 жовтня президент США Трамп вирушить до Єгипту, де візьме участь у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС разом з іншими гарантами угоди в Газі: Єгиптом, Катаром та Туреччиною.

9 жовтня в Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він минув "у позитивній атмосфері".

Того дня Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану.

Водночас цивільна оборона Сектору Гази заявляла про нові ізраїльські удари після оголошення про досягнення домовленості щодо припинення бойових дій в анклаві.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.