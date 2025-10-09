Трамп — про відбудову Гази та коли ХАМАС може звільнити заручників

Заручники з Ізраїлю, яких досі утримує палестинське бойове угруповання ХАМАС, будуть звільнені, найімовірніше, 13 жовтня. З часом країни Близького Сходу допоможуть Газі відновитися після війни.

Про це розповів президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю на Fox News.

"Головне, що заручники будуть звільнені. Ймовірно, це відбудеться в понеділок. І тут важливо знати, що там дуже страшна ситуація. Вони перебувають глибоко під землею, їх тримають під вартою, і зараз відбувається багато чого. У той час, як ми розмовляємо, багато чого відбувається, щоб звільнити заручників", — сказав Трамп телеведучому Шону Ганніті.

Окрім цього, лідер Сполучених Штатів зазначив, що "інші країни" Близького Сходу допоможуть в повоєнній відбудові Сектора Гази, але не уточнив, які саме держави можуть долучитися до відновлення.

"Ми віримо, що Газа стане набагато безпечнішим місцем, що вона буде відновлена, і що інші країни регіону допоможуть у її відновленні, оскільки вони мають величезні багатства і хочуть, щоб це сталося", — мовив Трамп.

Водночас на ранок 9 жовтня журналісти CNN інформують, що поки що бомбардування в анклаві тривають, особливо в місті Газа, де Ізраїль минулого місяця розпочав наземний наступ.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) привітала підписання першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом. Проте начальник Генерального штабу ЦАХАЛу доручив усім підрозділам підготувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію.

"Розгортання сил буде здійснюватися відповідно до вказівок політичного керівництва та етапів угоди, з відповідальністю та акцентом на безпеці наших солдатів", — сказано в заяві армії.

Уточнимо, що перший етап угоди про мир передбачає звільнення всіх ізраїльських заручників із полону ХАМАСу та виведення війська Ізраїлю до узгодженої лінії.