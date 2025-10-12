Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф виступив у суботу на багатотисячному мітингу на площі Заручників у Тель-Авіві.

Про це пише ВВС.

Під час свого виступу він заявив, що всі сторони, причетні до угоди, насамперед мають висловити глибоку вдячність Дональду Трампу.

"Я мріяв про цей вечір. Ми пройшли довгий шлях. Як би я хотів, щоб президент був тут — йому б це дуже сподобалося", — сказав Віткофф.

Після його промови натовп почав скандувати: "Дякуємо, Трамп! Дякуємо, Віткофф!"

Разом із Віткоффом на сцену вийшли донька Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, які також виступили перед присутніми.

Раніше того ж дня Віткофф і Кушнер, у супроводі начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенанта Еяля Заміра та командувача Центрального командування США адмірала Бреда Купера, відвідали сектор Гази та центр прийому звільнених заручників на військовій базі Реїм, де спостерігали за підготовкою до прибуття останніх звільнених полонених.