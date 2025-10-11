Трамп хоче провести саміт лідерів у Єгипті на тему Гази

Президент США Дональд Трамп хоче провести саміт лідерів країн у Єгипті. Головною темою саміту стане ситуація у Секторі Гази та мирний процес між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в адміністрації президента США.

За даними видання, очікується участь лідерів або міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.

Дональд Трамп хоче залучити додаткову міжнародну підтримку мирного плану щодо Гази, особливо у пунктах післявоєнного управління, безпеки та реконструкції, які ще належить узгодити.

13 жовтня президент США Трамп вирушить до Єгипту, де візьме участь у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС разом з іншими гарантами угоди в Газі: Єгиптом, Катаром та Туреччиною.

9 жовтня в Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він минув "у позитивній атмосфері".

Того дня Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану.

Водночас цивільна оборона Сектору Гази заявляла про нові ізраїльські удари після оголошення про досягнення домовленості щодо припинення бойових дій в анклаві.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.