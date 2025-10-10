Німеччина ініціює міжнародну конференцію для відбудови Сектору Гази

Німеччина має намір організувати міжнародну конференцію спільно з Єгиптом для вирішення найнагальніших потреб у Секторі Гази після припинення бойових дій.

Про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц на платформі Х 10 жовтня.

Головною метою конференції має стати відновлення життєво важливих систем у Секторі Гази. Зокрема, йдеться про відновлення водо- та енергопостачання, а також медичного обслуговування.

"Ми готові взяти на себе відповідальність і зробимо це дуже швидко", – заявив речник Федерального міністерства закордонних справ у Берліні.

За словами Мерца, Німеччина вже зобов'язалася надати 29 мільйонів євро (34 мільйони доларів) як негайну гуманітарну допомогу Газі після ратифікації Ізраїлем угоди про припинення вогню з ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 10 жовтня завершила перший етап відведення своїх військ із Сектору Гази, виконуючи умови першого етапу узгодженого мирного плану. Після цього розпочався 72-годинний термін, впродовж якого ХАМАС має звільнити заручників. За повідомленнями кореспондентів Al Jazeera, ізраїльські військові вийшли зі "значних частин" анклаву, дозволяючи місцевим сім'ям почати переміщення на північ, хоча повного виведення військ та техніки ще очікують.

Паралельно з відведенням військ, Міністерство юстиції Ізраїлю опублікувало список із 250 ув'язнених, яких планується звільнити в обмін на ізраїльських полонених, що утримуються в Газі.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

9 жовтня 2025 року президент США Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану.