Тисячі палестинців повертаються на північ Гази після відходу ізраїльських військ

Тисячі палестинців почали повертатися з південної частини Гази до міста Газа та його околиць. Це сталося через кілька тижнів після того, як вони залишили свої домівки через ізраїльський наступ, що призвів до значних руйнувань.

Про це повідомляє ВВС.

На відеозаписах зафіксовано велику кількість людей, які рухаються на північ пошкодженими прибережними дорогами. Багато хто долає пішки понад 20 км, несучи своє майно.

"Я залишив свою сім’ю та вирушив на північ. Тисячі людей навколо мене борються за виживання. Оренда автомобіля коштує близько 4000 шекелів ($1222), що значно перевищує те, що більшість людей може собі дозволити", — розповів один із палестинців.

Палестинські діти дивляться на руїни після виведення ізраїльських військ з цього району, після того як Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення вогню в Газі, у Хан-Юнісі, на півдні сектора Газа, 10 жовтня 2025 року. REUTERS/Ramadan Abed

За даними видання, люди виснажені після місяців переміщення, нестачі їжі та перебування у небезпеці. Ті, хто повертається, заявляють, що ними керує відчай, оскільки багатьом відомо про руйнування їхніх будинків.

Раніше близько 700 000 людей з міста Газа та північних районів були переміщені внаслідок наступу ізраїльських військ. Повернення стало можливим після того, як ізраїльські сили відступили згідно з умовами угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Палестинці проходять через пошкоджений район після операції Ізраїлю, після того як уряд Ізраїлю ратифікував угоду про припинення вогню з ХАМАС, у місті Газа, 10 жовтня 2025 року. REUTERS/Ebrahim Hadjaj

Мешканці, які увійшли до районів Шейх Радван, Карама та табору Біч, фіксують на відео масштабні руйнування житлових кварталів та інфраструктури. Незважаючи на виведення ізраїльських військ з кількох районів, доступ до багатьох частин міста Газа все ще обмежений.

За словами Консультативної групи з питань мінної безпеки (MAG), після двох років масштаби забруднення від нерозірваних боєприпасів (НВБ) ще не повністю визначені. НВБ будуть присутні в завалах зруйнованих будівель, до яких повертається багато людей.

10 жовтня вдень Армія оборони Ізраїлю завершила перший етап відведення своїх військ із Сектору Гази в межах підписаного першого етапу мирного плану про припинення бойових дій у Газі. Відтоді почався 72-годинний термін, протягом якого ХАМАС має звільнити заручників.

Новинна агенція Al Jazeera пише, що Мінʼюст Ізраїлю опублікувало список із 250 ув'язнених, яких, в межах угоди про припинення вогню з ХАМАСом, планують звільнити в обмін на ізраїльських полонених, яких досі утримують в Газі.

Журналісти зазначають, що у списку немає імен кількох палестинських лідерів, яких вимагає ХАМАС, зокрема Марвана Баргуті, Ахмада Саадата, Хассана Саламеха та Аббаса ас-Сайєда.

Кореспонденти Al Jazeera із Сектора Гази також повідомляють про вихід ізраїльських військових "зі значних частин Сектору Гази". За їхніми словами, у центральній частині Гази сім'ї почали переміщатися на північ палестинського анклаву, але вони все ще чекають, аби ЦАХАЛ повністю вивів свої війська й техніку.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

9 жовтня 2025 року президент США Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану.