Цивільна оборона Сектору Гази повідомила про нові ізраїльські удари після оголошення про досягнення домовленості щодо припинення бойових дій у палестинському анклаві.

Про це заявив представник відомства Мохаммед аль-Мугайїр, інформує Al Jazeera.

За його словами, від моменту оголошення угоди ввечері 8 жовтня зафіксували кілька вибухів, зокрема "серію інтенсивних авіаударів" по місту Газа. Найбільше ударів припало на північні райони анклаву, які, за словами аль-Мугайїра, залишаються одними з найбільш постраждалих від бойових дій.

The Times of Israel пише, що речник Армії оборони Ізраїлю арабською мовою полковник Авіхай Адраї у зверненні до жителів Гази заявив, що райони на північ від Ваді-Гази й далі вважаються зоною бойових дій.

"Війська Армії оборони Ізраїлю все ще оточують місто Газа, і повернення туди надзвичайно небезпечне. Заради вашої безпеки уникайте повернення на північ або наближення до районів, де діє армія, доки не будуть видані офіційні інструкції", — сказав він у заяві, поширеній у соцмережі X, повідомляє.

Водночас офіційного коментаря ізраїльських військових чи уряду щодо повідомлень про удари по анклаву наразі немає.

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС вночі 9 жовтня підписали перший етап мирного плану, повідомив президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що всі ізраїльські заручники будуть "дуже скоро" звільнені з полону ХАМАСу, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Підписання цієї угоди Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру.

Угода про припинення вогню, яку оголосили напередодні, мала стати першим кроком до реалізації запропонованої рамкової домовленості між сторонами конфлікту. Проте останні події свідчать, що ситуація на місцях залишається напруженою.

Два дні тому в Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він минув "у позитивній атмосфері".

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року