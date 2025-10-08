Адміністрація Національних зборів — парламенту Франції — не ухвалила рішення про прийняття клопотання партії "Непокірна Франція" (LFI) щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

За даними видання, 8 жовтня адміністративний орган Національних зборів провів голосування щодо винесення клопотання партії LFI про імпічмент Макрона до комітету з питань права, а потім до зали парламенту.

"Як завжди, Емманюеля Макрона знову рятує Національне обʼєднання (RN — праворадикальна партія, яку заснував Жан Марі Ле Пен у 1972 році — ред.)", — заявила очільниця партії LFI Матильда Пано.

За постанову голосували лише представники лівих партій Франції у Національних зборах.

Партія LFI подавала клопотання про імпічмент президента Емманюеля Макрона двічі у 2024 році. Клопотання допускали до проходження у комітетів та не були прийняті парламентом Франції.

Що цьому передувало

6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв.

"Призначений 9 вересня прем’єр-міністр опинився під критикою опозиції та правих політичних сил після того, як у неділю ввечері представив частину свого уряду", — зазначає BFM TV.

Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

Того ж дня, 6 жовтня міністр оборони Франції Бруно Ле Мер подав у відставку. Він був на посаді один день. Своє рішення він пояснив тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій.

Напередодні, 5 жовтня президент Франції Емманюель Макрон призначив новий уряд країни. Новим міністром оборони став ексміністр фінансів Бруно Ле Мер. Раніше цю посаду обіймав премʼєр-міністр Себастьян Лекорню.