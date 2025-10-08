Перейти до основного змісту
Адміністрація парламенту Франції не прийняла клопотання про імпічмент Макрона
ФРАНЦІЯЕмманюель МакронПОЛІТИКАСВІТ

Адміністрація парламенту Франції не прийняла клопотання про імпічмент Макрона

Марія Патока
Розмір шрифту
Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон показує великий палець вгору під час зустрічі глав держав на високому рівні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США, 22 вересня 2025 року. REUTERS/Eduardo Munoz TPX IMAGES OF THE DAY

Адміністрація Національних зборів — парламенту Франції — не ухвалила рішення про прийняття клопотання партії "Непокірна Франція" (LFI) щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

За даними видання, 8 жовтня адміністративний орган Національних зборів провів голосування щодо винесення клопотання партії LFI про імпічмент Макрона до комітету з питань права, а потім до зали парламенту.

"Як завжди, Емманюеля Макрона знову рятує Національне обʼєднання (RN — праворадикальна партія, яку заснував Жан Марі Ле Пен у 1972 році — ред.)", — заявила очільниця партії LFI Матильда Пано.

За постанову голосували лише представники лівих партій Франції у Національних зборах.

Партія LFI подавала клопотання про імпічмент президента Емманюеля Макрона двічі у 2024 році. Клопотання допускали до проходження у комітетів та не були прийняті парламентом Франції.

Що цьому передувало

6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв.

"Призначений 9 вересня прем’єр-міністр опинився під критикою опозиції та правих політичних сил після того, як у неділю ввечері представив частину свого уряду", — зазначає BFM TV.

Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

Того ж дня, 6 жовтня міністр оборони Франції Бруно Ле Мер подав у відставку. Він був на посаді один день. Своє рішення він пояснив тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій.

Напередодні, 5 жовтня президент Франції Емманюель Макрон призначив новий уряд країни. Новим міністром оборони став ексміністр фінансів Бруно Ле Мер. Раніше цю посаду обіймав премʼєр-міністр Себастьян Лекорню.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок