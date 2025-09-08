На позачерговій сесії Національних зборів (парламенту) у Парижі депутати більшістю голосів висловили недовіру уряду Франсуа Байру. Тепер він повинен подати у відставку президенту Макрону.

Про це повідомляє французький суспільний мовник France Info.

Загалом 364 парламентарі висловилися проти, а 194 – підтримали уряд. Рішення депутатів автоматично призводить до падіння уряду. За даними France Inter та AFP, прем’єр Франсуа Байру планує піти у відставку у 9 вересня о 8:00 ранку. Він пробув на посаді 9 місяців. У своєму виступі перед депутатами Байру сказав:

"У вас є влада повалити уряд, але не влада стерти реальність", — сказав Байру у своєму виступі перед депутатами.

Він ініціював голосування, щоб обговорити дефіцит державного бюджету та необхідні заходи для його скорочення.

Депутати й лідери політичних груп висловили різні позиції. Опозиційна Марін Ле Пен наголосила, що для президента Еммануеля Макрона розпуск уряду – це не "опція, а обов’язок".

Лідерка лівої фракції "Непокірна Франція" Матильда Пано закликала до "очищення" уряду, а голова президентської групи "Відродження" Габріель Атталь запропонував укласти "угоду про загальні інтереси" між "республіканськими силами" для забезпечення стабільності наступних 18 місяців.

Це було друге голосування вотуму недовіри цього року для Франсуа Байру. У лютому 2025 року Франсуа Байру скористався статтею Конституції 49.3, що дозволяє "проштовхнути" бюджет без голосування. Тоді "Непокірна Франція" винесла на голосування вотум недовіри уряду, але Байру вдалось встояти: він зміг переконати соціалістів тримати нейтралітет.

Попередній прем'єр-міністр Мішель Барньє не протримався на цій посаді і трьох місяців, отримавши вотум недовіри (motion de censure) від парламентарів. Приводом для цього стали суперечки щодо бюджету на державне медичне страхування.

Що далі

Після провалу вотуму довіри Байру за законом має подати президенту Франції Еммануелю Макрону заяву про відставку уряду. Водночас Le Monde пише, що Макрон може попросити міністрів тимчасово залишитися на посадах, щоб гарантувати безперервну роботу державних органів і служб.

Також є можливість, що президент може вирішити розпустити Національну асамблею та призначити дострокові парламентські вибори. Однак, враховуючи зростаючий вплив праворадикальної партії "Національний фронт" на парламент, Макрон може бути обережним у прийнятті такого рішення, зазначає The WPashington Post.

Формування нового уряду: новий прем'єр-міністр має сформувати уряд, який буде представлений парламенту для затвердження. У разі відсутності підтримки парламенту уряд може бути відхилений, що призведе до нових політичних переговорів.