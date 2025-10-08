У середу, 8 жовтня, Себастьян Лекорню, який напередодні подав у відставку з посади прем'єр-міністра Франції, провів переговори з урядом і наголосив на необхідності знайти вихід із нинішньої політичної кризи, щоб забезпечити ухвалення бюджету країни до кінця року та підготовку муніципальних виборів.

Про це він повідомив після переговорів з урядом, передає кореспондентка Суспільного.

"Виходячи з цього, я зустрінуся з усіма лівими республіканськими силами сьогодні вранці та вдень, щоб побачити, яких поступок вони просять від інших політичних партій для гарантування цієї стабільності, на які поступки вони також готові піти, якщо необхідно, щоб це стало можливим, тому що я розумію, що вони також хочуть, щоб Франція мала бюджет до кінця цього року", — сказав Лекорню.

За його словами, "цей момент труднощів та кризи" водночас ставить перед політиками серйозну відповідальність, у якій, як він сподівається, "ми знайдемо певну кількість рішень".

Крім того, Лекорню оголосив про призупинення виплат тримісячної компенсації для колишніх членів уряду, які, за його словами, "були міністрами лише кілька годин".

"Члени уряду, коли вони залишають посаду, мають право на тримісячну компенсацію, якщо у них немає іншого доходу. Зрозуміло, що міністри, які були міністрами лише кілька годин, не матимуть права на цю компенсацію. Я вирішив призупинити її дію. Щодо цього, ми не можемо прагнути заощаджувати гроші, якщо не будемо дотримуватися зразкової та суворої ретельності у наступних рішеннях", — додав Лекорню.

Нагадаємо, 6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв.

"Призначений 9 вересня прем’єр-міністр опинився під критикою опозиції та правих політичних сил після того, як у неділю ввечері представив частину свого уряду", — зазначає BFM TV.

Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

Того ж дня, 6 жовтня міністр оборони Франції Бруно Ле Мер подав у відставку. Він був на посаді один день. Своє рішення він пояснив тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій.

Напередодні, 5 жовтня президент Франції Емманюель Макрон призначив новий уряд країни. Новим міністром оборони став ексміністр фінансів Бруно Ле Мер. Раніше цю посаду обіймав Лекорню.

Зазначається, що у Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення про вотум недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.