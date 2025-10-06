Новий прем'єр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку

У понеділок, 6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв.

Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, яку цитує французький телеканал BFM TV.

"Призначений 9 вересня прем’єр-міністр опинився під критикою опозиції та правих політичних сил після того, як у неділю ввечері представив частину свого уряду", — зазначає BFM TV.

Напередодні, 5 жовтня президент Франції Емманюель Макрон призначив новий уряд країни. Новим міністром оборони став ексміністр фінансів Бруно Ле Мер. Раніше цю посаду обіймав премʼєр-міністр Себастьян Лекорню.

Новим міністром фінансів став Ролан Лескюр. Усього в новому уряді премʼєр-міністра Себастьяна Лекорню 5 нових міністрів. 13 міністрів перепризначили з попереднього уряду Франсуа Байру.

Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

Зазначається, що у Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення про вотум недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.

Себастьєн Лекорню дотримувався політики Франції з підтримки України. Так 17 травня він заявляв, що Європі важливо посилити українську армію в середній та довгостроковій перспективі.

6 червня Себастьєн Лекорню повідомляв, що французькі компанії в галузі автомобілебудування та оборони вироблятимуть дрони на території України.