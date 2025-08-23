Газопровід "Північний потік" підірвали 4 вибухівками до 27 кг кожна

Нитки 1 та 2 газопроводу "Північний потік" підірвали щонайменш чотирма вибуховими пристроями. Кожен пристрій важив від 14 до 27 кілограмів.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на ордер на арешт українця Сергія Кузнєцова, якого німецька прокуратура звинуватила у підриві газопроводу "Північний потік".

За даними видання, німецька поліція звинуватила Сергія Кузнєцова у тому, що він нібито координував та навіть очолив диверсійну операцію з підриву газопроводу "Північний потік".

Учасники операції нібито встановили щонайменше 4 вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кілограмів, на нитках "Північний потік 1" та "Північний потік 2" на глибині приблизно 70-80 метрів. Вибухівка являла собою суміш гексогену та октогену, а бомби нібито були оснащені детонаторами з уповільненою дією.

Федеральна поліція Німеччини вважає, що Сергій Кузнєцов нібито зійшов з вітрильної яхти 22 вересня, його забрав водій і відвіз назад до України.

Німеччина звинувачує Сергія Кузнєцова у "антиконституційному саботажі", "навмисному спричиненні вибуху" та "руйнуванні будівель". Українцю може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Сергія Кузнєцова заарештували 20 серпня в Італії. Німеччина вимагає його екстрадиції на суд. Сам Сергій Кузнєцов на розгляді запобіжного заходу в Італії відкинув звинувачення у тому, що він причетний до підриву "Північного потоку" та відмовився від екстрадиції. Його залишили під вартою до 3 вересня, коли суд розгляне можливість екстрадиції Сергія Кузнєцова до Німеччини.

На цьому фото, наданому шведською береговою охороною, видно витік з "Північного потоку-2", 28 вересня 2022 року. AP

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.