Польща відправляє військових на кордони з Німеччиною та Литвою: у чому справа

У пʼятницю, 3 жовтня, президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову, яка передбачає залучення підрозділів Збройних сил країни для допомоги прикордонній службі на кордонах із Німеччиною та Литвою.

Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Зазначається, що згідно з документом, додаткові підрозділи військових перебуватимуть там з 5 жовтня до 4 квітня 2026 року та забезпечуватимуть "недоторканність державного кордону та громадського порядку" в районах прикордонних переходів на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Крім того, окремим розпорядженням прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск залучив військовослужбовців Військової жандармерії для допомоги прикордонній службі на кордоні з Німеччиною до завершення дії тимчасово прикордонного контролю.

Нагадаємо, контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою були запроваджені 7 липня 2025 року.

9 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про рішення повністю закрити кордон із Білоруссю з 12 вересня. Тоді Туск пояснив це зростанням кількості провокацій з боку РФ та Білорусі та їхніми спільними військовими навчаннями "Запад-2025".

Порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" розпочалися вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях взяли участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — продемонструвати силу Заходу.

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ, може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє кордоніз Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Крім того, Литва посилить охорону свого кордону з Білоруссю та Росією через російські військові навчання "Захід", повідомляє Reuters з посиланням на прикордонну службу країни.

15 вересня офіцери армії США прибули до Білорусі та спостерігали за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".