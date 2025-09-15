Військові США прибули до Білорусі на навчання "Запад-2025"

Офіцери армії США прибули до Білорусі та спостерігали за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025" 15 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Білорусі підтвердило факт прибуття американських військових для того, щоб спостерігати за навчаннями "Запад-2025". Про це міноборони Білорусі повідомило у Telegram.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зустрівся з представниками армії США та повідомив, що покаже їм "все, що вони тут забажають".

Міноборони Білорусі заявило, що за навчаннями "Запад-2025" прибули спостерігати представники армій 23 країн. Серед них три країни НАТО — США, Угорщина та Туреччина. На навчаннях присутні 150 журналістів із 15 країн, повідомило міноборони Білорусі.

11 вересня після візиту до Мінська Джона Коула, який є заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога, та його зустрічі з правителем Білорусі Олександром Лукашенком влада звільнила та вислала до Литви 52 політв'язнів, зокрема 14 іноземних громадян. Шестеро з них – громадяни Литви, по двоє – громадян Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один – Великої Британії.

Натомість США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Відповідне рішення ухвалив американський президент Дональд Трамп.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" розпочалися вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — продемонструвати силу Заходу.

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ, може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Крім того, Литва посилить охорону свого кордону з Білоруссю та Росією через російські військові навчання "Захід", повідомляє Reuters з посиланням на прикордонну службу країни.