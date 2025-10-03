Повітряний простір Литви на кордоні з Білоруссю залишиться закритим до грудня

Литва вирішила продовжити до 1 грудня поточного року закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене ще напередодні російсько-білоруських навчань "Запад-2025".

Про це пише BNS із посиланням на литовську армію.

"Термін дії обмеженої зони для польотів у повітряному просторі вздовж кордону з Білоруссю продовжено до 1 грудня", – йдеться у повідомленні.

За словами, міністерки національної оборони Довіле Шакалієне, закриття повітряного простору діятиме доти, доки нове законодавче регулювання не дозволить командувачу збройних сил закривати необхідні зони.

Вона зазначила, що зараз ведеться робота над створенням "певних сіток та алгоритмів" і загальною підготовкою системи до практичного використання, "тож поки триває цей процес — ми продовжимо автоматичну дію заборонених повітряних зон".

"Ми триматимемо певну частину нашого повітряного простору закритою, доки не будемо готові з усіма практичними деталями, і тоді зможемо закривати його дуже точно там, де це необхідно, коли це необхідно, можливо, на дуже короткий період", – сказала Шакалієне.

Нагадаємо, повітряний простір Литви вздовж кордону з Білоруссю був закритий 12 серпня. Спершу передбачалося, що обмеження діятимуть лише до жовтня. Таке рішення ухвалили, враховуючи безпекову ситуацію та можливі загрози для суспільства, зокрема "ризики для цивільної авіації, що виникає внаслідок порушень повітряного простору дронами".

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" розпочалися вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях взяли участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — продемонструвати силу Заходу.

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ, може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє кордоніз Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Крім того, Литва посилить охорону свого кордону з Білоруссю та Росією через російські військові навчання "Захід", повідомляє Reuters з посиланням на прикордонну службу країни.

15 вересня офіцери армії США прибули до Білорусі та спостерігали за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".