Естонія та Польща закликали громадян утриматися від поїздок до Білорусі
Юрій Свиридюк
Міністерства закордонних справ Польщі та Естонії закликали своїх громадян не подорожувати до Білорусі, а тим, хто вже перебуває на її території, рекомендували якомога швидше залишити країну.

Про це повідомляють уряди Польщі та Естонії.

У Варшаві наголосили, що громадянам слід скористатися будь-якими доступними комерційними або приватними засобами для виїзду з Білорусі. Польська влада попередила, що у разі закриття кордонів евакуація може стати неможливою. Наразі для перетину відкритий лише один прикордонний перехід – Тересполь–Брест.

Як пише суспільний мовник Естонії ERR, естонське МЗС у своїй заяві також рекомендувало співвітчизникам уникати поїздок до Білорусі та зареєструвати своє перебування у системі Reisi Targalt, щоб у разі потреби швидше отримати допомогу. У Таллінні наголосили, що безпекова ситуація в країні є непередбачуваною.

Раніше обидві держави неодноразово попереджали про ризики для своїх громадян у зв’язку з активною співпрацею Мінська та Москви, а також репресивними діями білоруської влади всередині країни.

