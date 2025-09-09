Польща закриє кордон з Білоруссю через військові навчання "Запад"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна цього тижня закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025", які почнуться 12 вересня.

Про це повідомляє RMF24.

"У п'ятницю розпочнуться надзвичайно агресивні російсько-білоруські маневри. Тому, з міркувань державної безпеки, у зв'язку з навчаннями "Запад", ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переїзди, у четвер опівночі, з четверга на п'ятницю", – оголосив польський прем’єр.

Минулого тижня віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що війна РФ проти України почалася з навчань "Запад".

"Спочатку були навчання, нарощування військ, підготовка. Багато хто, мабуть, тоді не вірив, що навчання закінчаться інакше (початком повномасштабної війни, – ред.). Нам потрібно бути уважними до таких дій. Польща стежить за ситуацією та перебуває у повній бойовій готовності", — сказав він.

Начальник Генштабу Війська польського Веслав Кукула заявив, що Польща має бути готова до "можливих провокацій, саботажу та потенційної агресії, які можуть бути пов’язані з навчаннями "Захід" з боку РФ та Білорусі.

"Жодні з наших навчань ніколи не закінчувалися актом агресії, але такі ситуації траплялися під час «Заходу». Тому нами керує глибока недовіра", — сказав генерал.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ може стати приховане створення угруповань наступальних військ.