На півночі Польщі, у Вармінсько-Мазурському воєводстві, військова жандармерія розпочала перевірку після виявлення невідомого безпілотника.

Про це у соцмережі Х пише жандармерія воєводства та RMF FM.

"Відділення військової жандармерії в Ельблонзі під керівництвом прокурора відділу з військових справ Ольштинсько-Полузької районної прокуратури в Ольштині проводить заходи на місці виявлення непізнаного літального об'єкта у Великому Ленці Дзялдівського повіту", — йдеться у повідомленні.

За даними, RMF FM, уламки дрона знайшов комбайнер на кукурудзяному полі.

За попередніми даними правоохоронців, ймовірно, це один із дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".