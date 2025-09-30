світові лідери вітають план Трампа щодо припинення вогню у Газі

Світові лідери привітали план президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню у Секторі Гази. Вони наголошують, що "всі сторони повинні скористатися цим моментом, щоб дати миру справжній шанс".

Відповідні реакції політики оприлюднили у соцмережі Х.

Так прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав “історичний новий близькосхідний мирний план президента Трампа” і закликав усі сторони допомогти йому повністю реалізувати свій потенціал.

“Як вирішальний наступний крок, ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників. Канада готова підтримати стійку, безперешкодну та масштабну доставку гуманітарної допомоги в Газу та по всій Газі. Ми продовжимо нашу тісну координацію з міжнародними партнерами, щоб побудувати справедливий і міцний мир, який спирається на сьогоднішній прогрес, з суверенною, демократичною і життєздатною державою Палестина, яка будує своє майбутнє в мирі і безпеці з Державою Ізраїль", — заявив Карні.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що вітає план президента Трампа припинити війну в Газі, а також, що його “надихає позитивна реакція прем'єр-міністра Нетаньягу”.

“Всі сторони повинні скористатися цим моментом, щоб дати миру справжній шанс. Ситуація в Газі нестерпна. Бої повинні закінчитися, і всі заручники повинні бути негайно звільнені. Ізраїльський та палестинський народи заслуговують на те, щоб жити пліч-о-пліч, в мирі та безпеці, вільні від насильства та тероризму. Рішення про дві держави залишається єдиним життєздатним шляхом до справедливого та міцного миру на Близькому Сході", — заявив Кошта.

"З важливими новинами з Вашингтона кінець війни в Газі, сподіваюся, справді в межах досяжності. Тепер це має прийняти ХАМАС. Перемир'я, безпечний доступ до масової гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників зараз мають важливе значення. Це має бути серйозним кроком до єдиного можливого сталого рішення — дводержавного рішення. У якому не може бути жодної ролі для терористичної організації ХАМАС", — написав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія вітає мирну пропозицію щодо Гази, яку просувають Сполучені Штати.

“Ми повинні покласти край таким стражданням. Настав час припинити насильство, негайно звільнити всіх заручників та надати гуманітарну допомогу цивільному населенню. Дводержавне рішення, Ізраїль та Палестина, що живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці, є єдиним можливим", — наголосив Санчес.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що високо оцінює зусилля та керівництво президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Газі та досягнення припинення вогню.

“Туреччина продовжуватиме сприяти цьому процесу з метою встановлення справедливого та міцного миру, прийнятного для всіх сторін", — зазначив Ердоган.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що Австралія послідовно була частиною міжнародних закликів до припинення вогню, повернення заручників та потоку допомоги до Гази.

“Я привітав можливість обговорити цей план з іншими лідерами протягом останнього тижня. Австралія підтверджує зобов'язання плану відмовити ХАМАСу в будь-якій ролі в майбутньому управлінні Газою і закликає ХАМАС погодитися з планом, скласти зброю і звільнити всіх заручників, що залишилися. Ми високо рекомендуємо фокус плану на палестинському самовизначенні та державності, а Палестинська адміністрація повертає ефективний контроль над Газою”, — наголосив прем’єр.

Він додав, що план Трампа відображає чітку відмову від анексії та примусового переміщення палестинців.

“Ми визнаємо дипломатичні зусилля щодо включення поглядів палестинських, арабських та інших ключових партнерів до цього плану, про що свідчать заяви про підтримку Палестинської адміністрації”, — наголосив Альбанезе.

Він додав, що Австралія закликає всі сторони серйозно взаємодіяти з планом і працювати над тим, щоб негайно втілити своє бачення в реальність.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф також привітав план президента Трампа з 20 пунктів щодо забезпечення припинення війни в Газі.

“Я також переконаний, що міцний мир між палестинським народом та Ізраїлем буде важливим для досягнення політичної стабільності та економічного зростання регіону. Я також твердо переконаний, що президент Трамп повністю готовий допомогти будь-яким необхідним способом, щоб це надзвичайно важливе та термінове розуміння стало реальністю”, — заявив Шаріф.

Він відзначив “лідерство президента Трампа та життєво важливу роль, яку зіграв спеціальний посланник Стів Віткофф у припиненні цієї війни”. І додав, що “реалізація пропозиції двох держав має важливе значення для забезпечення міцного миру в регіоні".

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що комплексний план припинення конфлікту в Газі Трампа забезпечує життєздатний шлях до довгострокового та сталого миру, безпеки та розвитку для палестинського та ізраїльського народу, а також для більшого регіону Західної Азії.

“Ми сподіваємося, що всі зацікавлені об'єднаються за ініціативою президента Трампа та підтримають ці зусилля щодо припинення конфлікту та забезпечення миру”, — заявив Моді.

Президент Франції Еммануель Макрон також привітав зобов'язання президента США Дональда Трампа припинити війну в Газі та забезпечити звільнення всіх заручників. Він заявив, що очікує, що Ізраїль “рішуче діятиме на цій основі”, а у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану.

“Ці елементи мають прокласти шлях для поглиблених дискусій з усіма відповідними партнерами з метою побудови міцного миру в регіоні, заснованого на дводержавному врегулюванні та принципах, схвалених 142 державами-членами ООН за ініціативою Франції та Саудівської Аравії.

Франція готова зробити свій внесок. Вона пильно стежитиме за зобов'язаннями кожної сторони”, — наголосив Макрон.

Напередодні президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним Силам Стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.

Що відомо про визнання Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН 22 вересня заявив, що Франція визнає Палестину. До того прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Парижа визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали державу Палестина. Три країни наголосили, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини та створення двох держав — Ізраїля та Палестини — це "шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів".

Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто. Сектор Гази розміщений на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.

15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в Газу. У місто ввійшли танки.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.